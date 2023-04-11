國米頹勢　賓菲加乘勇搶W

歐聯8強首回合，葡超勁旅賓菲加主場迎戰國際米蘭。賓菲加作為8強入面唯一一支非5大聯賽球隊，創造佳績全靠超強嘅主場氣勢，亦係今屆歐聯火力第2勁球隊，狀態遠勝士氣處於崩潰邊緣嘅國際米蘭，正所謂寧買當頭起，今場必撐賓菲加主W！（Now 644周三凌晨3時直播）

賓菲加目前喺葡超一枝獨秀，上場聯賽玩留力先1比2輸畀波圖，今場將會出盡全力迎擊國米。賓菲加今屆歐聯表現精彩，16強「雙殺」布魯日，主場一戰就大勝5比1，今屆6場歐聯主場拎到5勝1和，而且對手包括巴黎聖日耳門同祖雲達斯等強敵，主場威力含金量高。

賓菲加有新紮前鋒干卡路拉莫斯掛帥，進攻火力好得人驚，今屆歐聯23個入球，僅次於拿玻里嘅25球，主場平均每場攻入超過3球，今仗坐鎮主場會盡情搶攻。

「藍黑軍」國際米蘭喺關鍵時刻跌入狀態低谷，近6場賽事只有3和3負劣績，首席前鋒拿達路馬天尼斯腳風甚差，呢位阿根廷前鋒已陷入超過1個月入球荒，加上查漢奴古、史堅尼亞等主力受傷，作客賓菲加凶多吉少，主W值博。