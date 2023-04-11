車仔「替工王」力撐林柏特：應該畀佢坐正

車路士請林柏特回巢擔任看守主帥，但落筆打三更，「林伯」上仗英超領軍首次出擊，就以0比1不敵狼隊，令人懷疑呢位44歲少帥能否拯救車仔。曾經有車路士「替工王」之稱嘅荷蘭名帥希丁克就力撐呢昔日舊部，認為會方應該畀林柏特坐正，令佢有足夠時間重建球隊。

現年76歲嘅希丁克同前車路士班主阿布拉莫域私交甚篤，曾於2009年、2015/16年球季，兩度臨危授命，擔任車仔看守領隊，取得不俗成績，包括奪得英足盃冠軍。

呢位老帥以過來人身份表達對於「林伯」回巢做看守領隊嘅睇法：「老實講，我唔希望林柏特只係被當成臨時領隊，球會應該支持佢下季繼續執教，令事情保持連貫性，林柏特比其他人更了解車路士，同所有人一樣，林柏特都需要時間，車路士已經投入大量資金，如今只需要一個明確足球理念，我了解林柏特，我覺得佢係合適人選。」

不過，希丁克似乎忘記林柏特曾於2019年7月至2021年1月做過車路士正式領隊，但成績欠被炒，就算今次畀佢坐正，恐怕都係重蹈覆徹居多。