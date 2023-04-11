奧運女足外　港隊不敵菲律賓首圈止步

巴黎奧運女足亞洲區外圍賽首圈E組賽事，香港女子足球代表隊於尾輪賽事硬撼強敵菲律賓。結果港隊力戰下，仍以0比4不敵對手，首圈分組賽3戰取2勝1負成績屈居小組次名，無緣晉級第二圈。

港隊今場有陳綺馨復任正選，郭藹嵐於今次賽事首次擔正出任左閘，與馬澤純及冼仲意等鎮守後防，曾柏同及隊長陳詠詩坐鎮中場，為箭頭張煒琪提供支援。菲律賓派出多位主力應戰，包括中場波丹及後衞哈莉朗。

菲律賓開局積極搶攻，僅5分鐘就搶得先機，波丹由半場引球長驅直進，殺入禁區冷靜射入。31分鐘，卡迪娜趁機單刀赴會射門中柱彈出。落後的港隊，嘗試靠前場緊逼搶回主動權，多次令對手後防出現失誤，惟未能製造出射門機會。41分鐘港隊後防再吿失守，波丹禁區頂擺大位起腳射入，2分鐘後，施蘭奴靠罰球直射破網，完半場前為菲律賓取得3球領先優勢。

換邊後，港隊變陣派出梁匡蕎加強攻力，菲律賓則繼續於前場進行壓迫，53分鐘，基莎達推入大位禁區外施射得手，為菲律賓贏到4比0。港隊其後再換入陳穎霖及王素嫻等後備兵，菲律賓則減慢行軍節奏。90分鐘，張煒琪禁區頂控頂再射，可惜未能命中目標。最終港隊以0比4不敵菲律賓，於E組取得第二名成績，首圈止步。