夏蘭特1傳1射　曼城大勝拜仁慕尼黑

周三(12日)凌晨歐聯8強首回合兩強相遇，竟然出現懸殊賽果，曼城主場以3比0大勝拜仁慕尼黑，「入球機器」艾寧夏蘭特又有佳作，貢獻1次助攻及射入1球，呢位22歲挪威國腳今季各項賽已有45球進帳，成為史上單季最多入波嘅英超球員。

雙方一開波就鬥攻，曼城把握力明顯較佳，踢到27分鐘，2位中場合作，貝拿度施華橫傳，由洛迪卡斯簡迪射入世界波打開紀錄，亦係呢位防守中場近2個月首次入波。至於拜仁以翼鋒利萊辛尼表現最具威脅，呢位德國國腳今場倒戈頻頻起腳射門，但無功而還。

換邊之後，輪到艾寧夏蘭特表演，佢喺70分鐘傳中，由貝拿度施華頂入，僅過6分鐘，夏蘭特自己亦射入1球，協助曼城贈拜仁3蛋，佢同貝拿度施華一樣都有入波及助攻。

艾寧夏蘭特今季所有賽事已轟入45球，以1球優勢正式超越曼聯名宿雲尼斯達萊及利物浦射手穆罕默德沙拿，成為史上單季最多入波嘅英超球員。

與此同時，呢位被網民稱為「布歐」嘅神鋒，職業生涯踢26場歐聯已有34球進帳，強如球王美斯及法國巨星基利安麥巴比都要踢54場歐聯，先至入到34球，可見夏蘭特入球率實在驚人。

值得一提，艾寧夏蘭特以往效力多蒙特，一直被拜仁食住，今仗終於打破宿命，首次喺正式賽事擊敗呢支德甲勁旅。