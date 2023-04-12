盧卡古後備上陣建功　國際米蘭贈賓菲加2蛋

周三(12日)凌晨另1場歐聯8強首回合，國際米蘭打破頹勢，作客以2比0擊敗葡超球隊賓菲加，晉級機會高唱入雲。近期多次浪費入波機會嘅國米前鋒盧卡古，今仗後備上陣射入1球12碼，應該有助呢位比利時國腳重拾信心。

賓菲加恃主場之利，上半場有較多攻勢，包括中場拉法施華射門，僅被國米門將奧拿拿撲出。換邊之後，國際米蘭表現脫胎換骨，51分鐘中堅巴斯東尼右路傳中，由中場尼高路巴列拿頂入打開紀錄。

賓菲加傾力反攻，但扳平不成，更加喺比賽後段有祖奧馬里奧喺禁區內犯手球，球證睇完VAR之後，判罰12碼，盧卡古主射入網為國米奠定2比0勝局，國米對上1次歐聯8強贏波，已經係2010年，當年最終成為冠軍。

值得一提，祖奧馬里奧之前效力過國際米蘭，但表現麻麻，2年前轉投賓菲加，估唔到今仗倒戈「送禮」，反而成為國米贏波「功臣」。

國際米蘭結束連續6場比賽不勝困局，備受下台壓力嘅教練施蒙尼恩沙基可以暫時鬆一口氣。

此外，國際米蘭有2球在手，次回合返主場比賽，晉級機會樂觀，一旦國米打入4強，將會遇上AC米蘭對拿玻里嘅勝方，以目前情況睇，意甲球隊極大機會可以佔決賽一席位。