拜仁慘敗罪人係佢　15次失控球權全場最差

拜仁慕尼黑喺歐聯8強首回合整體表現並唔算差，包括有56%控球率及87%傳球成功率，但卻慘吞曼城3蛋，歸根究底因為防線出現1位「炸彈人」烏柏美卡奴，呢位24歲法國中堅全場有15次失控球權，包括扭失波，被曼城攻入第2球，導致拜仁回天乏術。

拜仁慕尼黑原本可能只係小負0比1，但因為烏柏美卡奴下半場中段6分鐘內2次失誤，再被曼城攻入2球，陷入出局邊緣。

首先係70分鐘，烏柏美卡奴喺後場試圖扭過基亞利殊，但被對方搶走腳下球，再傳畀艾寧夏蘭特，呢位挪威國腳傳中，由貝拿度施華頂入。6分鐘之後，烏柏美卡奴走甩艾寧夏蘭特，畀佢射成3比0。

根據OPTA統計，烏柏美卡奴今場15次失控球權，屬於全場最多，如果次回合拜仁繼續由佢擔正，恐怕仲有排輸。

另外，1月被曼城外借去拜仁慕尼黑嘅祖奧簡斯路，今仗81分鐘後備上陣倒戈，被曼城球迷噓爆，加上佢同哥迪奧拿關係破裂，恐怕今夏借用期屆滿後，都好難重返曼城。