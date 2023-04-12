冤家路窄　拿玻里格食格平手盤值博

歐聯8強首回合上演意甲內訌，AC米蘭主場迎戰拿玻里，雙方早前喺意甲交鋒，A米大勝4比0，好大程度上由於榜首拿玻里已經遠遠拋離其他球隊，有所鬆懈所致，並唔可以作準，預料今仗轉戰歐聯會全力以赴。以拿玻里近8場歐聯取得7勝1負嘅走勢，有力反客為主，贏波而回，平手盤可博拿玻里。（Now 644周四凌晨3時直播）

拿玻里喺聯賽已經遙遙領先第2位拉素16分，捧盃只係時間問題，球隊可以專注爭奪歐聯錦標，戰意靠得住。拿玻里早前吞AC米蘭4蛋，似係「疑兵之計」，故意有所保留，等今仗關鍵大戰，再使出真功夫，給予對手迎頭痛擊。

事實上，拿玻里今季表現持續強勢，包括近8場作客全勝，當中有7場贏2球或以上，僅失1球，加上近4場歐聯作客合共轟入11球，攻力非常強勁，今仗造訪聖西路球場，絕對未驚過。

A米近3仗主場對賽全輸

至於AC米蘭近6場比賽除咗月初贏拿玻里之外，其餘5場僅3和2負，表現低沉，而且「紅黑兵團」可以殺入歐聯8強，好大程度因為上圈對手熱刺陷入嚴重低潮，先至得以「偷雞」成功，不宜高估。加上A米近3次主場對拿玻里都輸波，出現「主場不利」情況，平手盤揀拿玻里更抵玩。