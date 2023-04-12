希亞路：意甲內訌　AC可保不敗

今場對賽十分有趣，意甲榜首奪冠大熱球隊拿玻里，將會硬撼歐聯史上其中一支表現最佳的球隊AC米蘭。

拿玻里今季表現突出，我十分期待看到陣中一些球星，特別是域陀奧森漢及基華拉斯基利亞的表現。域陀奧森漢將希望可以擺脫微傷復出。他每當面對對方守衞時都充滿力量，不但速度高及踢法直接，走位亦靈活，頭槌功夫了得，還擁有世界級的把握力，如果他能夠傷愈復出的話，我認為他將可為AC米蘭的守衞構成問題。

這位尼日利亞國腳跟基華拉斯基利亞同樣被受讚賞，我更加視後者是歐洲其中一位表現最令人興奮的天才球員。他擁有獨特的足球風格，個人技術高超，能夠將皮球送到域陀奧森漢或其他前線隊友的腳下。

然而，AC米蘭最近於意甲爆冷以4比0擊敗了拿玻里，我認為這場勝仗令他們於賽前心理上取得優勢。

拉菲爾利亞奧於左路表現出色，拿玻里於這場敗仗中亦未能成功封阻他的引球推進，他的入球也盡顯出色的把握力。我亦相信我的西班牙同鄉、由皇家馬德里外借的巴謙戴亞斯有能力影響戰局。他是一位踢法乖巧的球員，有能力於右路為隊友提供創造力威脅，所以AC米蘭左右兩側都擁有強大的進攻武器攻堅。

另外，大家不要忘記基奧特依然是一位頂級的中鋒球員，既能夠於前線停下皮球及為隊友舖橋搭路，高空波亦有優勢。我認為今仗戰情將會相當緊湊，預計最終會打成平手，令次回合演變成為一場生死大戰。