宿敵對決心理佔優　皇馬夠贏車路士

歐聯8強首回合重頭戲，衞冕嘅皇家馬德里主場迎戰車路士。「銀河艦隊」同「藍戰士」近年多次交手，上季淘汰賽皇馬擊敗對手晉級，並順利封王，今季再碰頭心理上有優勢，而且皇馬近4仗歐聯主場全勝，車路士再度換帥後從頭做起，面對皇馬難免處下風，主勝可投信心一票。（Now 643周四凌晨3時直播）

今仗係雙方連續3季喺歐聯淘汰賽交手，前季4強車路士兩回合總比數贏3比1打入決賽，並成功奪冠，上季8強皇馬兩回合同車路士踢成4比4，加時皇馬險勝5比4晉級，最後捧盃，皇馬上周喺西班牙盃大勝巴塞隆拿殺入決賽，奪冠在望，連同歐聯，該隊今季仍有機會做盃賽雙冠王，戰意高昂。

賓施馬留力搏今鋪

皇馬喺西班牙盃大勝巴塞隆拿4比0一仗，「肥安」安察洛堤安排卡馬雲加踢左閘，成功封擋巴塞攻勢，再憑賓施馬交出3入球1助攻取勝，由於西甲落後太多，上仗對維拉利爾領先下反輸2比3全失3分，皆因換邊後不久即收起賓施馬，明顯為今仗而來，贏面壓一。

車路士軍心不穩靠唔住

車路士早前第2度換帥，樸達被辭退，林柏特回巢擔任看守領隊，球員又要重新適應，上仗英超對狼隊結果再次以0比1敗走，球隊無論狀態、士氣均跌至谷底，今場到訪巴拿貝球場難望有好表現，只能輸少當贏。