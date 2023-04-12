蘇黎世學界三人賽　英華女籃復仇成功闖八強

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」今日（12日）在修頓場館舉行中學組十六強。英華女學校以10：7擊敗拔萃女書院，報回精英賽大敗之仇，陳嘉欣冀重振學校聲威：「證明給所有人看，英華好勁，不要輕視我們。」

英華和女拔曾於精英賽碰頭，英華以21分大敗，相隔數月，彷彿脫胎換骨。在十分鐘內，英華沒有一刻鬆懈，不斷剷入籃下之餘，做盡防守和籃板「Dirty Work」，即使對手反撲，一度追剩1分差，也未有自亂陣腳，以10：7報回一箭之仇，打入八強。

哨子聲響，英華興奮之情溢於言表。陳嘉欣表示精英賽次圈出局後，球員埋頭苦練，只為爭回一口氣：「為什麼師姐入到（精英賽）四強，我們不行？很不甘心。為了準備蘇黎世，我們在復活節假一日兩課，練個不停，又與女甲七喜對練。今日贏了，證明努力不會白費。」這是陳嘉欣第三次參加蘇黎世，她希望站上四強，甚至決賽舞台，證明英華不是弱旅：「其他學校抽到對英華，會覺得好幸運。我們想證明給所有人看，其實英華好勁，不要輕視我們。」

英華將與中華基督教青年會中學爭奪四強資格，後者是日以12：2輕取何明華會督銀禧中學。主力林卓童（阿妹）直言三打三經驗不足，但享受速戰速決的感覺：「我喜歡三打三的節奏，加上計分方法不同，傳統的兩分變一分，三分變兩分，我優勢頗大。」

林卓童是浸信會永隆中學主力林普茵的妹妹，兩隊同處上線，有機會在四強上演「姐妹對決」。「阿妹」笑說很難贏家姐：「家姐太勁了，應該很難做到。很多人拿我們兩個比較，但我覺得她就是她，是一個全能球員，而我是射手，位置和打法都不一樣。」

女子組16強賽果

浸信會永隆中學 10：6 九龍真光中學

寶覺中學 4：11 林大輝中學

中華基督教青年會中學 12：2 何明華會督銀禧中學

拔萃女書院 7：10 英華女學校

漢華中學 12：10 裘錦秋中學（葵涌）

賽馬會體藝中學 9：8 福建中學

協恩中學 14：3 港九街坊婦女會孫方中書院

滙基書院（大坑東） 14：4 港大同學會書院

女子組八強賽程

4月13日

12:00 浸信會永隆中學vs林大輝中學

12:15 中華基督教青年會中學vs英華女學校

12:30 漢華中學vs賽馬會體藝中學

12:45 協恩中學vs滙基書院（大坑東）