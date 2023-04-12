希亞路：皇馬首回合可拆「車」

雖然車路士隊內如今看來有很多問題出現，但對我的前球會皇家馬德里來說，今場賽事難以應付，能否於主場班拿貝球場取得領先優勢相當關鍵。

兩年前，車路士於四強階段在首回合作客取得和局的情況下，繼而淘汰了皇家馬德里。林柏特竟然可以重返車路士，走馬上任成為暫代領隊，實在令我感到驚訝，我肯定他將會提醒球員，他們曾經踢過皇馬出局。

但我認為，皇家馬德里於歐洲球會賽看來所向披靡，車路士的防線似乎難以守得住皇馬的猛烈攻勢。雲尼斯奧斯祖利亞將會在左路跟列斯占士展開一場令人興奮的大鬥法，而費達歷高華維迪於右路則會惡鬥芝維爾。如果銀河艦隊的兩位側擊球員交出好表現，以及能夠為上周兩次大演帽子戲法的賓施馬製造到入球機會的話（其中一場是於面對巴塞隆拿時錄得），我認為藍戰士不能夠封阻主隊的進攻。

莫迪歷及卻奧斯將會於中場中路控制比賽節奏，所以尼高路簡迪的復出對車路士十分重要，因為他將會嘗試擾亂他們的攻守節奏。我也十分有興趣想看到安素費南迪斯會表現如何，他加盟車路士後表現未算突出，但他代表阿根廷踢世盃時表現出色，個人能力出眾。

大家不要忘記，祖奧菲歷斯依然是馬德里體育會的球員，今仗重返馬德里將會充滿鬥心，誓要為自己爭回一口氣，所以皇馬需要對他作出嚴密看管才可。

但最終我認為銀河艦隊較具質素及比車路士更有信心，將可憑主場之利於首回合獲勝，取得領先優勢。