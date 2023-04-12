張振興加時挫可藝　蘇黎世8強大戰聖若瑟

蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽周三（12日）於灣仔修頓場館上演16強大戰，全日最激烈一場要數張振興伉儷書院大戰嗇色園主辦可藝中學，兩軍鬥到加時，最終張振興以16：15險勝，下場將會重遇聖若瑟書院，重演學界決賽戲碼。明日將誕生小學及中學組冠軍，on.cc東網將於明日（13日）早上11時開始直播爭標大戰。

修頓場館周三（12日）已舖設國際籃球總會（FIBA）3X3世界賽專用地板，迎接賽事16強健兒。張振興對可藝一戰成為是日焦點，可藝今場原領先8：5，但連續兩次在外圍失守，張振興的陳炎基轟入兩球兩分球，再助攻鮑梓軒上籃得分，成功反超前。

張振興尾段將比數拉開至14：10，可藝在最後10秒由蔡志煌挺身而出，外圍兩度得手，助球隊追平14：14進入加時賽。可藝的鄭竣謙率先得分，蔡志煌亦成功博得罰球，這球只要進就可以解決對手，惟他投出「air ball」。陷入出局邊緣的張振興由鮑梓軒兩次殺入禁區得分，以16：15反勝。

張振興上屆不敵喇沙書院，連續兩屆小組賽止步，今場轟入9分的隊長陳炎基希望今年能帶領球隊走得更遠：「蘇黎世賽對我們好重要，之前兩屆我們未能打入8強，留下遺憾，今年希望放開打，盡量打出平時水準，我們目標是進軍4強。」他表示，三人賽空間較大，有利球隊發揮，自己亦已重拾信心，下場再遇「老對手」聖若瑟將全力爭勝：「盡打啦。把之前的不快一一抹走，一雪前恥。」

爭標熱門英華書院、聖若瑟書院和拔萃男書院皆順利晉級，分別擊敗趙聿修紀念中學、寶覺中學和德信中學。至於今學年首次贏得沙西區冠軍、打入精英賽的博愛醫陳楷紀念中學延續「神奇之旅」，以12：10險勝香港鄧鏡波書院，8強將會惡鬥裘錦秋中學（葵涌），後者以20：11大勝喇沙書院。

男子16強賽果

英華書院 18：2 趙聿修紀念中學

迦密主恩中學 9：10 北角協同中學

香港鄧鏡波書院 10：12 博愛醫陳楷紀念中學

喇沙書院 11：20 裘錦秋中學（葵涌）

聖若瑟書院 14：6 寶覺中學

嗇色園主辦可藝中學 14：16 張振興伉儷書院

東華三院辛亥年總理中學 8：9 寧波第二中學

拔萃男書院 14：7 德信中學

男子8強賽程

4月13日

13：15 英華書院 Vs 北角協同中學

13：30 博愛醫陳楷紀念中學 Vs 裘錦秋中學（葵涌）

13：45 聖若瑟書院 Vs 張振興伉儷書院

14：00 寧波第二中學 Vs 拔萃男書院