C朗加盟沙特球隊艾納斯4個月，開始對現狀不滿，佢認為球隊實力唔夠強，聯賽只排第2，要求會方立即增援，主帥魯迪加西亞亦受牽連，隨時收「大信封」。

雖然C朗喺艾納斯嘅個人數據尚算過得去，上陣10仗入11球，但艾納斯卻由加盟時嘅聯賽第1跌落第2，當地傳媒報道，C朗認為球隊實力唔夠強，要再增兵。

報道指，C朗覺得自己喺場上支援不足，已向高層反映，要求至少簽入3名頂級球員，以確保球隊能在國內及國際賽都有好成績。

據統計，艾納斯球員總身價為8075萬歐元，係成個沙特聯賽之冠，換句話說，艾納斯球員實力唔算差，如今C朗認為球隊實力不足，同佢之前喺曼聯質疑會方組軍不力嘅情況相似，當C朗離隊，曼聯立即重拾正軌，捧走英聯盃，現時喺聯賽前4位置，仲有機會爭歐霸盃同英足盃。

面對C朗不滿，艾納斯主教練魯迪加西亞成為磨心，佢一直表現強勢，拒絕高層插手球隊事務，依家成績下跌自然孭晒鑊，嚟緊下周中艾納斯將會同宿敵希拉爾上演打吡戰，呢場勝負將決定魯迪加西亞去留，如果魯迪加西亞被炒，會方將會請返上一任教練阿根廷嘅魯素回巢領軍。