一齊見證蘇黎世學界三人賽　周四終極大決鬥直播　

經過了連場激鬥後，蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽今日(13日)進入最緊張關頭，皆因晉身爭標行列的各支學界勁旅，今日將列陣修頓場館終極比拚，爭奪小學組及中學組冠軍殊榮，誰能登上王者寶座？今日自有分曉。on.cc東網周四早上11時開始直播。

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「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」Facebook、東網體育Facebook，以及睇體YouTube同步發放直播，而星級評述譚偉洋、鄭錦興及東網主持蘇肇朗（蘇雞）將聲音導航，分析戰況及解構三人籃球賽緊張刺激的妙處。

除了學界爭霸，是日焦點還有明星賽。剛贏下東南亞籃球邀請賽（ABL）冠軍的香港東方四子，將與三分神射手李琪領軍的蘇黎世明星隊對決，球迷萬勿錯過。蘇黎世明星隊由李琪擔任隊長，夥拍上屆甲一MVP朱亮、滿貫球星蔡再懃和崇德飛鷹得分王奧斯汀，牌面非同小可。香港東方不遑多讓，有洋將基拔、麥洛連、新晉射手梁嘉顯和蘇利文，平時夾慣夾熟，又有出爐ABL冠軍加持，相信會打出漂亮的團隊籃球。雙方五打五經驗豐富，換成三打三誰高誰低，打過先知！