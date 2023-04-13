車路士吞皇馬雙蛋　林柏特撐主場有力反勝

周四(13日)凌晨歐聯8強首回合，車路士作客0比2不敵皇家馬德里。「藍戰士」今場有芝維爾被逐全場捱打，只輸2球已算執到，佢哋進攻乏力問題仍未解決，今仗係車路士連續第4場冇波入，寫下30年來最差走勢。不過看守領隊林柏特賽後死撐，堅稱車路士有機會喺主場反勝晉級。

林柏特回巢車路士第2場，作客馬德里踢番3-5-2陣式，但面對皇馬犀利鋒線難以招架，21分鐘丹尼爾卡華積長傳，雲尼斯奧斯祖利亞入楔射門被僅僅撲出，賓施馬及時趕及射入空門，皇馬半場領先1比0。車路士59分鐘陷入絕境，芝維爾拉跌單刀嘅洛迪高高斯被逐，踢多個嘅皇馬74分鐘再由馬高阿辛斯奧入波，首回合贏2比0完場。

車路士換帥後未見起色，林柏特返嚟執教即連輸2場，連續4場比賽0入球，更加係球會至1993年以來首次出現；進攻唔掂、防守亦未見突出，今場被皇馬拎到10次中龍攻門，係車路士自2019年8月(對利物浦)以來首次發生，當時係林柏特首次執教車路士嘅第2仗，估唔到今次林柏特回巢第2仗又「歷史重演」。

賽前車路士班主保利豪言要炒皇馬3球，雖然結果不似預期，但林柏特仍然保持呢份無比信心：「我為球員感到光榮，就算10人應戰，皇馬都唔能夠將我哋粉碎，關鍵係球員嘅戰意，而且我哋今場都幾次入波機會。我同球員講，史丹福橋球場係會發生神奇事情嘅地方，皇馬的確好強，但我哋要相信自己可以製造奇迹。」