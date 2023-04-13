滙基挫神之隊晉級　協恩連續兩年八強出局

三打三，什麼都可能發生。今日（13日）蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽，協恩中學和滙基書院（大坑東）鬥到加時，滙基憑著梁煒嵐射入關鍵罰球，以8：7險勝，殺入四強。

協恩上屆八強倒灶，加上中六主力未有列陣，其他學校都摩拳擦掌，試圖撼動「神之隊」地位。滙基的梁凱澄不畏身體對抗，不斷闖入內線，反觀協恩沉迷外投，但手感冰冷，打了四分鐘才開齋，又被梁凱澄博得「and 1」。

協恩不得不叫暫停，黃雅婷連取兩分，陳考悠建功，追平6：6。加時階段，先獲兩分一方為勝。滙基先有梁凱澄剷籃，再有梁煒嵐射入罰球，以8：7晉級四強，協恩則連續兩年八強止步。

哨子聲響，滙基四個女生擁作一團，教練馮逸朗拍拍梁煒嵐膊頭：「叻女喎，入到罰球！」她笑笑：「當然啦，我有練的。」在學界，打敗協恩近乎不可能，但滙基做到了。「好開心，因為她們是『神之隊』，但我們贏了。」梁煒嵐說。

記憶中對上協恩，都是落敗收場，馬拉松決賽（6：19）如是，九龍區決賽（31：61）如是。「大家練得好辛苦，坦白說，一直打不贏是氣餒的⋯⋯」一蹶不振和振作，她們選擇後者：「我相信努力不會白費，最後關頭告訴她們，頂埋就贏。」作為隊長的她以身作則，在罰球線上頂住，完成不可能的任務。