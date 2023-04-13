【歐協聯】真特回勇撼韋斯咸　演入球騷

歐協聯8強首回合焦點賽事，比利時球隊真特主場鬥英超韋斯咸。真特近況轉好，近5場4勝豪入19球，韋斯咸喺歐協聯實力超班，今屆豪取10連勝，作客夠力同真特鬥攻，今場揀2.5球入球大啱數。（Now 644周五凌晨零時45分直播）

真特今季比甲表現一般，早已跌出爭逐常規賽冠軍行列，不過球隊近期走勢唔錯，除咗上場同次席嘅聖基萊斯聯踢成1比1之外，之前已取得4連勝，共射入18球，包括歐協聯16強次回合，作客巴沙克舒克大勝4比1。球隊神射手曉高古比斯當然係危險人物，另一新星艾曼紐奧班近6場入10球，同樣狀態大勇。

韋斯咸雖然喺英超下游，但近3場贏兩場搶咗6分，護級形勢稍為鬆一口氣，可以喺歐洲賽博一博。舊年呢個時候，「錘仔幫」仲係踢緊歐霸，曾經淘汰西維爾同里昂呢啲球隊，今屆喺歐協聯只要發揮正常，確實有少少超班。事實上佢哋喺歐協聯所向披靡，踢10場贏晒10場，入25球失5球，作客真特都有本錢搶攻。既然真特近況都弗，買客W似乎有少少風險，倒不如揀2.5球入球大。

直播表

周五 0:45am 歐霸盃 飛燕諾 對 羅馬

now 643

周五 0:45am 歐協聯 真特 對 韋斯咸

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周五 3:00am 歐霸盃 祖雲達斯 對 士砵亭

now 645

周五 3:00am 歐霸盃 曼聯 對 西維爾

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周五 3:00am 歐協聯 列治普斯納 對 費倫天拿

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