希亞路：紅魔主場誓發「維」

曼聯及西維爾皆相信自己有能力奪得歐霸錦標，的而且確，近年他們亦曾高舉這項盃賽的冠軍獎盃。

西維爾是歐霸盃史上最成功的球會，曾6次奪冠，最近一次於2020年，他們亦於2014年至2016年連奪三屆冠軍。球隊今季於西甲表現差勁，但我一直都期待他們會在歐洲賽交出好表現。

西維爾陣中擁有多位具質素球員坐鎮，我相信馬高斯阿古拿代表阿根廷於去年世盃交出表現後，將會在左路跟拜恩基爾作串連，為曼聯帶來威脅。

拿傑迪錫是西維爾中場的核心人物，我相當期待看到他跟卡斯米路的鬥法。兩位經驗豐富的球員曾於西甲賽場多次正面交鋒，哪位表現較為突出，將會對今場賽事形成直接影響。

但西維爾今季的問題是缺乏入球能力，安尼斯利雖然是球隊首席射手，但他把握力平平，相反曼聯有多位球員都具數胡能力，這亦正正是兩隊的最大分野。

曼聯前鋒拉舒福特今季曾於多場比賽，為球隊攻入奠定勝局的入球。他亦是今屆歐霸攻入最多入球的球員，即使他有可能因傷缺陣，但安東尼馬迪爾及般奴費南迪斯等，俱有能力瓦解西維爾的防線。

如果西維爾想取得晉級4強資格，他們今仗需要在作客的情況下至少保不敗，但不幸地，我認為曼聯主場出擊，將可取得勝利。