蘇黎世明星賽星光熠熠　朱亮：3人籃球節奏快

蘇黎世決賽日焦點之一落在明星賽，蘇黎世籃球明星隊憑朱亮包辦最後12分，以30：28險勝香港東方籃球隊。

兩軍陣容星光熠熠，蘇黎世隊由香港三分神射手李琪領軍，配搭甲一球星蔡再懃、朱亮和奧斯汀，東方則派出梁嘉顯、蘇利文、基拔、麥洛連。賽事賽制為最先拿30分為勝，蘇黎世隊的李琪和朱亮外投神準，為球隊拉開7分差距，尾段東方積極反撲，追至28：28平手，最終朱亮射入兩分球奠勝。

今場朱亮手感極佳，更包辦最後12分，賽後他表示，「對上一次打三人籃球是FIBA世界賽，三人賽節奏快，體能消耗頗大，但今次和東方比賽也很有趣。阿懃（蔡再懃）和BA（奧斯汀）都傷了，改用外圍投射，減少對抗，效果不錯。」籃總將於甲一開季前舉辦三人籃球賽，朱亮直言：「我剛剛才知道有這回事，我自己是不介意打，但希望賽程會緊密一點。」

這位上季最有價值球員表示，今季希望帶領南華再衝冠軍：「漫長的休季，我們這幾個月都維持訓練，備戰下季。相信東方今年會是很強的對手，我們會好好準備。今季球隊陣容相當年輕，期待他們的演出，是他們發光的時間了。」