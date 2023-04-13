滙基打破二奶命　首奪蘇黎世三人賽冠軍

九龍區學界、馬拉松、蘇黎世⋯⋯滙基書院（大坑東）與冠軍好像永遠差一點點，今日（13日）終於打破「二奶命」，於「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」決賽，以7：3力挫英華女學校，贏下冠軍。

滙基書院上屆屈居亞軍，今屆明顯衝著冠軍來，八強與「神之隊」協恩中學鬥到加時，以8：7險勝，四強對漢華中學，再贏12：7，殺入決賽，迎來英華女學校。

或許嗅到冠軍味道，滙基入局極快，梁煒嵐和梁凱澄多次擋拆，打出6：0的開局。英華靠吳源芳開齋，但滙基未有手軟，方雪兒偷波， 梁煒嵐封阻，不讓對手越雷池半步。鍾葆淇連取兩分，追成3：6，但為時已晚。梁煒嵐命中最後一擊，滙基以7：3擊敗英華，首奪全港冠軍。

滙基於九龍區學界、上屆馬拉松和蘇黎世屈居亞軍，今次終於一嘗冠軍滋味，讓梁凱澄（Cubie）百感交集：「之前好多比賽，滙基都是亞軍，被人笑『二奶命』，其實有點難受。好想告訴這些人，你們可以繼續笑，但我會做好自己。」無論對「神之隊」協恩，還是名校漢華、英華，四個女生都奉行「做好自己」四個字：「我想證明，就算滙基不是傳統勁旅都可以贏。」

她與梁煒嵐（Nicole）從小一起打球，完美默契，在今天徹底體現。Cubie道出冠軍的另一重意義：「Nicole明年去美國讀書，我們一起打球的機會不多了，今次贏冠軍有點感動，會珍惜與她在球場上的每分每秒。」

至於上屆冠軍浸信會永隆中學，於四強不敵英華，落入季軍戰，以10：5擊敗漢華，奪季而回。