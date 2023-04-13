英華力挫宿敵男拔　蘇黎世二連霸

蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽周四（13日）上演決賽日，英華書院以14：8力挫宿敵拔萃男書院衞冕。自九龍區奪冠後，英華已經連續4個比賽得亞軍，今次總算重返冠軍寶座，一吐烏氣。莫煒謙說：「證明我們不是每次差點點，今場比賽令我們重拾信心。」

英華書院今屆蘇黎世賽狀態大勇，8強先以22：3大勝北角協同中學，4強以13：11力挫裘錦秋中學（葵涌）殺入決賽，與學界賽「老對手」拔萃男書院合演「夢幻對決」。男拔是日賽前有壞消息，陳偉邦在前一日的16強賽受傷，由徐澤成頂替，男拔在8強以17：7輕取寧波第二中學，4強再以15：9淘汰張振興伉儷書院，闖進決賽。

兩隊在這場上屆決賽「翻版」極速入局，男拔手感不俗，一度拉開至10：4，英華憑莫煒謙、吳委峻接連搶分，前者在籃底單挑吳翊旺建功，後者擺脫夾擊奮勇剷籃，成功助英華將比分超前。最終英華保住領先優勢，以14：8擊敗對手。

吳委峻今場不論外投和剷籃都極具威脅，為英華提供更多進攻板斧。比起做訪問，他更擅長用籃球說話，賽後他簡單總結了今天表現：「上年比今年更加緊張，可能已經熟悉對手特性。上年我射波較多，靠隊友製造機會給我，今年自己射波、剷籃都有，也能為隊友製造機會。」

中六的莫煒謙則大讚球隊努力沒有白貴：「今日大家都打得好，無論攻守兩方面都好。近幾年，好多大賽都是我們對男拔，大家都覺得是男拔『lead住』我們，而我們總是『二奶命』得亞軍，今場是支強心針。」英華今年屢次不敵男拔，加上精英賽失利亦為球隊帶來打擊，「阿莫」喜見球隊面對逆境時能共同進退，最終努力得到回報：「就算只得亞軍，大家都不會因此放棄和偷懶，反而更加努力，逐少逐少改變，最後贏冠軍回來，這些都是大家不放棄的成果。」

季軍戰方面，裘錦秋中學（葵涌）和張振興伉儷書院鬥到最後一刻，張振興落後12：13時，由隊長陳炎基最後1.1秒在外圍博得罰球，他不負眾望兩罰全中，助球隊以14：13險勝，奪得季軍。