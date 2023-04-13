飛燕諾復仇心切主場屠狼

歐霸盃8強首回合，飛燕諾主場迎戰「雌狼」羅馬，雙方曾於上屆歐協聯決賽交鋒，飛燕諾輸0比1失冠，來到今屆歐霸盃碰頭，飛燕諾當然要報仇，戰意必定高昂。加上呢支荷甲勁旅奪取聯賽冠軍十拿九穩，可全力爭奪歐霸盃，反觀羅馬需要兼顧爭意甲前4位，難免分心，以飛燕諾近4仗歐霸盃主場取得3勝1和嘅走勢，主勝可追捧。（Now 643周五凌晨零時45分直播）

飛燕諾喺荷甲拋離第2位阿積士8分，餘下6場聯賽對手並非強隊，奪冠機會高唱入雲，可以將重心放喺歐霸盃，勝算更大。值得一提，飛燕諾最近一次捧歐洲賽冠軍，已經係2002年嘅足協盃（歐霸盃前身），難得今屆有出色表現，當然要把握機會一騷21年之癢，全力衝冠。事實上，飛燕諾狀態弗爆，近12場比賽贏10場，亦係今屆歐霸盃攻力最強球隊，8戰入21球，配合地利優勢，首回合有力先下一城。

另邊廂，羅馬雖然今季整體成績不俗，但水準略嫌不穩，近5場比賽僅有2勝1和2負，而且今屆歐霸盃5場作客亦只有1勝，今仗造訪荷蘭比賽，或會陷入劣勢。加上近期盛傳教練摩連奴受到巴黎聖日耳門、車路士、沙特阿拉伯國家隊垂青，可能今夏離隊，隨時會影響軍心，令到飛燕諾今仗有機會乘虛而入。