卡斯米路回歸　曼聯上盤殺出重「維」

歐霸盃8強首回合重頭戲，曼聯主場迎戰西維爾，雖然曼聯對上兩次歐洲賽事對西維爾都輸波，但今時唔同往日，佢哋喺歐霸盃晉級路上，已先後贏過皇家蘇斯達、巴塞隆拿同貝迪斯，近5次歐霸對西甲球隊取得4勝1和，今仗主場迎戰西維爾，上盤睇高一線。（Now 643周五凌晨3時直播）

曼聯英超爭冠無望，不過仲有機會爭「小三冠」，英聯盃已經到手，英足盃及歐霸盃就係今季餘下目標；佢哋近3次對西維爾錄得1和2負，包括2018年歐聯16強，作客西維爾和0比0，次回合返主場輸1比2出局，2020年歐霸盃4強，當時因為疫情改打一場過，曼聯再輸1比2出局；所以今次再遇西維爾，大有復仇意味。

經過連續3場聯賽失分，曼聯喺英超連贏兩場重回正軌，雖然拉舒福特上仗對愛華頓傷出，但安東尼馬迪爾重拾射門鞋，基斯甸艾歷臣傷愈復出，最重要係巴西中場卡斯米路重回正選行列，陣容回復原整，今仗強陣爭勝。

西維爾外號「歐霸之王」，曾6奪冠軍，不過佢哋今季戰績嚴重下滑，西甲排中下游，歐聯分組賽出局降格打歐霸盃，上圈次回合作客費倫巴治輸0比1，之後3仗西甲僅1勝，上仗對切爾達於末段4分鐘內連失兩球被追和，狀態麻麻，今仗勢難阻曼聯取勝。