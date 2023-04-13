許建德再上征途　征戰GT世界挑戰賽歐洲耐力賽

香港車手許建德(Jonathan)已確定將參加本年度的GT世界挑戰賽歐洲耐力賽(GT World Challenge Europe Endurance Cup)，這是他連續第5季挑戰這項歐洲頂級賽事。這名2021賽季年度總冠軍得主已蓄勢待發冀再次爭奪錦標，他將繼續與合作多時的兩名隊友Chris Froggatt及Eddie Cheever III組隊出戰2023年賽季。這3人組合將會駕駛 93號Sky Tempesta Racing麥拿侖720S GT3 Evo戰車參加銅盃(Bronze Cup)賽事，目標是在本賽季總共5個回合的比賽上拿取最多的比賽積分以追逐年度錦標。

許建德早已用行動證明他會專注於高水準的GT賽事，在過去3年的疫情時期，他亦不斷按各國防疫要求繼續穿梭歐亞參加比賽。在此期間，他與所屬的英國車隊已合作分別在2020年奪得Pro-Am組別車隊冠軍，以及2021年的Pro-Am組別車手年度總冠軍。Jonathan在2023年賽季開始前，已率先寓賽於操並且取得佳績，分別於2023年的澳洲巴瑟斯特12小時耐力賽(Bathurst 12 Hour)奪得組別亞軍，以及2022年季末舉行的阿聯酋海灣12小時耐力賽(Gulf 12 Hours)收獲組別季軍。他在阿聯酋之戰更是首度駕駛Sky Tempesta Racing車隊的麥拿侖戰車作賽。

這名功勳港將面對即將揭幕的2023年賽季很有信心，特別是有合作無間的兩位隊友Chris Froggatt及Eddie Cheever III助陣，他們3人經過數年合作後已非常有默契。再加上今年他們將以全新戰車上陣，戰車所配搭的4公升雙渦輪增壓V8引擎，使這部麥拿侖720S GT3 Evo戰車的速度及穩定性都令車隊為之鼓舞。車隊更得到麥拿侖專家Garage 59擔任技術伙伴，勢能將賽車的戰鬥力盡數發揮。

Jonathan早前已在歐洲進行數天測試，冀能盡快全面熟悉新戰車，並希望能夠突破去年賽季的成績。這位香港車手對自己的速度感到正面，賽季開始之前正在加強體能以及心理質素訓練，希望能夠再重現前幾年的成功賽季。今年賽季，他所屬的車隊將出戰銅盃賽事，此組別等同去年的金盃賽，賽事主辦機構SRO因需對應國際汽聯(FIA)的車手級別系統而作出修改。

標誌性的93號Sky幻彩色車花麥拿侖戰車將會在歐洲賽事上正式登場。賽季將會在本月底於意大利蒙沙揭幕，接著將會進行法國站的保羅里卡德1000公里賽，以及比利時站的斯帕24小時耐力賽。比利時站目前已確定有超過70部戰車報名參加，勢將成本年賽季的焦點大戰。賽季最後兩站將會是德國的紐布靈賽站，以及在西班牙巴塞隆納舉行的賽季閉幕戰。精彩連場的大賽將會決定本季錦標花落誰家。

許建德表示：「我很高興可以與Sky Tempesta車隊連續第5個賽季參加頂級GT賽事。我們在過去數年已有不少收獲，但我們仍然對勝利感到渴望。就我個人而言，2023年會是一個未知數，因為我將同時挑戰兩項比賽。上月我在洲際GT錦標賽獨立盃(IGTC Independent Cup)，駕駛平治-AMG GT3於澳洲首站上獲得組別分站冠軍。我期望能夠將狀態延續至GT世界挑戰賽歐洲賽的賽事上，在駕駛另一款麥拿侖720S GT3 Evo賽車時也能得心應手。今季是我自2020年後，再一次可以在季前飛到歐洲進行測試。上月的測試效果很理想，戰車給我的感覺也很正面。我對今年的比賽滿有期望，我會盡全力去爭取佳績。」

2023年度GT世界挑戰賽歐洲賽賽程

意大利站，蒙沙3小時耐力賽：2023年4月22至23日

法國站，保羅里卡德1000公里賽：2023年6月3至4日

比利時站，斯帕24小時耐力賽：2023年6月29日至7月2日

德國站，紐布靈3小時耐力賽：2023年7月29至30日

西班牙站，巴塞隆拿3小時耐力賽：2023年9月30日至10月1日