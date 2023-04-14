曼聯悲情崩潰　連環烏龍被西維爾逼和

「紅魔鬼」曼聯嘅3冠夢受到重大打擊，周五(14日)凌晨歐霸盃8強首回合，曼聯主場喺佔盡優勢兼早早領先2球下，最後幾分鐘悲情崩潰，2度擺烏龍下慘被西維爾逼和2比2，而且今場仲有利辛度馬天尼斯重傷同般奴費南迪斯領黃要停賽，次回合作客西班牙晉級形勢凶險。

曼聯今場表現出色，一開波已經壓住西維爾打，查頓辛祖30秒就有入波被判詐胡，不過「紅魔鬼」早段嘅急攻仍非常成功，繼續出任進攻中場嘅沙比薩喺14分鐘同21分鐘連入2球。曼聯領先後仍控制戰局，安東尼馬菲奧斯61分鐘妙射中內柱彈出，未能增添紀錄下放虎歸山。

大好形勢嘅曼聯喺尾段悲情崩潰，84分鐘捷西斯拿華斯右路急勁傳中，省中杜維爾馬拉西亞彈入近柱；曼聯之後再有中堅利辛度馬天尼斯受傷離場，但當時已用盡5個換人名額，10人應戰下再失1球，安尼斯利補時3分鐘頭槌，又省中哈利馬古尼改變方向彈入，結果曼聯2次送禮被逼和2比2。

曼聯領隊坦哈格賽後直指今場好「黑仔」：「比賽最後10分鐘，所有事情都好似同我哋作對，(西維爾)兩個入波都係省中人改變方向，我哋真係好唔夠運，有時你會遇上一啲黑仔日子，今日好明顯唔係屬於曼聯嘅日子。」曼聯周日(16日)會喺英超作客諾定咸森林，下周五(21日)凌晨就作客西維爾踢次回合賽事。