港超聯　對傑志擔正　謝德謙：會享受比賽

周六（15日）冠忠南區今季最後一次於香港仔運動場出擊，火併聯賽「1哥」傑志，賽前主教練鄭兆聰（Ricky）已透露會派出將於季後退役的謝德謙，於今場大戰擔任正選門將。Ricky不忘肯定他對球會的貢獻，至於有望於今季首度披甲的「阿謙」，則表示希望享受今場比賽。

「老婆都有問咁耐冇踢緊唔緊張，但真係冇乜，緊張反而會驚踢得唔好，所以更想去享受呢場波。」對於相隔多時再獲披甲機會「阿謙」講到。今季南區大部分比賽皆由近年冒起的年輕門將伍瑋謙（Ivan）把關，「阿謙」則退居後備，對於角色定位的轉變，他表示並不介意：「唔係話踢正選先對球隊有貢獻，我可以幫教練同球員之間去建立一啲嘢，寧願Ivan或者『阿濤』（蔡子濤）踢多啲，最緊要係球隊成績好。」面對全力爭冠的傑志，「阿謙」預計今場會非常忙碌，但表示會以平常心面對。

至於Ricky就肯定「阿謙」對球會的貢獻：「佢效力冠忠南區8年，對於我們嘅貢獻非常大。冠忠南區升上港超聯嘅時候，謝德謙係我第一位簽入嘅球員，當我向佢講到冠忠南區喺港超聯嘅目標，佢毫不猶豫立即應承加盟，彼此信任度都很大，他亦係球隊嘅隊長之一。當他年紀漸大，伍瑋謙亦開始冒起，喺足球場上嘅良性競爭係很平常。」Ricky續指不肯定今場會否是謝德謙最後一次代表球隊上陣，但強調謝德謙具備經驗，而且操練態度積極，不會擔心其狀態。