港超聯　香港U23遇理文爆將軍澳打吡

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（15日）尾場爆發「將軍澳打吡」，香港U23於將軍澳運動場挑戰理文。理文為保聯賽奪標希望，今場絕不留手！至於香港U23亦必定拚盡，嘗試在支持者面前展現進步的幅度。（on.cc 東網周六晚上6時直播）

香港U23主教練司徒文俊透露黃浩然，梁煒烽及張俊軒有傷在身，鄧筵霑及和林樂賢則身體抱恙，上陣成疑。「司徒Sir」坦言多名主力缺陣，令排陣遇上極大困難，但有信心其他球員能補上。球隊首循環以0比10不敵理文，如今再與這支強隊交手，「司徒Sir」強調務必要做好防守：「無論咩時候對住理文，都預咗佢哋會壓上嚟攻，所以我哋要做好防守先，盡量減少失波，呢個今場嘅重點。」

上場「賽馬會菁英盃」對晉峰開齋的何家智，預計理文有奪冠壓力下必定搶攻，但揚言心態上不會未打先輸：「理文好需要呢3分去爭聯賽冠軍，但我哋唔會放軟手腳，會跟住『司徒Sir』戰術去踢，盡可能喺理文身上攞分。」「家智」又指雖然餘下3場聯賽皆為「例行公事」，但全隊依舊積極準備每一場比賽。

「黃黑軍團」國際賽期前於聯賽失分遭東方逼和，爭冠形勢一度再出現危機，可幸最終影響不大，暫代主教練曾昭達指出理文在聯賽餘下征途不容有失：「我哋爭勝嘅決心不容置疑，球員唔可以認為對香港U23係易踢，希望佢哋能夠發揮出最好表現。」今場「作客」熟悉的將軍澳運動場，「達Sir」相信有助球隊發揮，但希望球員在比賽中的決定，尤其埋門處理方面需要做得更好。傷兵方面，迪高已重投操練，惟仍需時間重拾狀態。

早前獲港隊徵召的黃威，因傷未有獲得太多上陣時間，惟他透露現時已經痊愈，有望復出。黃威透露球隊未有因為上場聯賽失分而洩氣：「聯賽咁長肯定會有起伏，但球隊依然保住做好自己嘅心態，保持積極。」這位今場有望倒戈的港隊中場，就表示要為理文爭勝之餘，同時希望好好把握機會，爭取攻入今季首個入球。

【兩隊預計正選陣容】

香港U23

門將：1.龐焯熙

後衞：22.陳潤潼 28.黎皚韜 18.嚴啟倬 4.宋絃毅

中場：23.何瀧浩 11.郭子堦 16.黎培基

前鋒：7.袁世傑 21.林智豐 9.何家智

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：3.徐宏傑 14.荷西安祖 5.余煒廉 4.立花稜也

中場：44.中村祐人 16.顏樂楓 23.黃威

前鋒：8.艾華頓 22.加維蘭 91.基華尼頓