20名校長組成！晉峰舉行健步足球隊啟動禮

港超聯球隊晉峰周五（14日）於將軍澳天主教聖安德肋小學，舉行晉峰足球會健步足球隊啟動禮，總教練何信賢指球隊由20名中、小學校長組成，盼藉此成為學生榜樣，鼓勵他們養成勤做運動的習慣。

今次啟動禮出席嘉賓包括晉峰會長黃俊雄、主席鄧偉豪、總教練何信賢及主教練艾斯達維（Joan），連同兩名U22年青球員李呈、徐竟柔，當然不少得主角、20名來自各大中、小學的校長。啟動禮過後更隨即舉行足球隊首操，一班中、小學校長紛紛穿着整齊的晉峰球衣，於禮堂上接受訓練，過程以小遊戲及熱身運動為主，為時約1個半小時，所有人皆十分投入。

晉峰足球會健步足球隊今次全部球員，皆為中、小學校長，總教練何信賢表示球隊成立宗旨，是向學生宣揚勤做運動的信息：「一班校長希望可以成為榜樣，喚醒一班中、小學生唔好沉迷打機，以及喺專注學業之餘，亦要保持適量運動。咁啱天主教佑華小學嘅校長同我都熟，就彈起咗搞隊波嘅念頭。」「何Sir」續指由於一眾校長「身價高」及工作繁忙，為了減低身體碰撞及避免受傷，因此改踢健步足球，又透露訓練將由自己及Joan負責，暫時為每月一次。

晉峰健步足球隊球員：

陳善科校長（天主教聖安德肋小學）

林堅校長（天主教佑華小學）

周德輝校長（大角嘴天主教小學）

馮家俊校長（西貢崇真天主教學校(小學部)）

劉偉傑校長（荔枝角天主教小學）

陳志斌校長 （救世軍田家炳學校）

金偉明校長 （聖公會何明華會督中學）

曾英賢校長 （東莞同鄉會方樹泉學校）

李偉鋒校長 （聖安當小學）

李文萱校長 （獅子會何德心小學）

陳淑儀校長 （油蔴地天主教小學(海泓道) ）

容偉鴻校長 （聖愛德華天主教小學）

梁孝友校長 （大角嘴天主教小學(海帆道) ）

施志勁校長 （鮮魚行學校）

徐劍校長 （佛教黃藻森學校）

賴俊榮校長 （香港道教聯合會圓玄學院第三中學） 楊順校長 （天水圍天主教小學）

何敏茵校長 （基督教樂道幼稚園）

鍾堯基校長 （將軍澳香島中學）

陳志恒校長 （祖堯天主教小學）