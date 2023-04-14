港超聯　香港仔運動場「攔路虎」出沒注意！

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（15日）頭場重頭戲，冠忠南區於今季最後一次於香港仔運動場擺下擂台，與傑志合演前列激鬥。聯賽走勢有起色的南區，今次重返主場作賽，必定希望借助地頭優勢，化身客軍爭標路上的「攔路虎」；至於近兩場不勝的傑志，為保持榜首位置，必須盡快重回勝軌，戰意無庸置疑。（on.cc 東網周六下午3時直播）

聯賽取得3連勝的南區，積分榜穩踞第3位，首循環球隊曾以0比7大敗予傑志，今場再遇強敵，主教練鄭兆聰（Ricky）認為挑戰依然艱鉅：「傑志喺『賽馬會菁英盃』出局，一定會專注聯賽同『足總盃』，喺呢啲咁關鍵嘅賽事，佢哋一定出盡全力，所以我哋要減少喺比賽早段犯錯，做好防守。」Ricky透露今場有必要在陣容上作調整，包括收起年輕的主力門將伍瑋謙，改派謝德謙把守大關，讓前者專心備戰「賽馬會菁英盃」4強，此外杜馬思因外借條款今場要避戰。

季中加盟後一度陷入球荒的慕沙，近2仗狂轟4球重拾自信，對此這位巴西前鋒表示：「希望入波唔好停。」慕沙承認今場要硬撼傑志是一大挑戰，但認為首循環的慘敗經歷已成過去，今場會是全新開始：「傑志陣容強大，但我哋實力同士氣都好好，呢場波肯定係難踢，但我哋會全力去爭每球波，為3分而戰。」

傑志上場不敵東方，於「賽馬會菁英盃」分組賽止步，總監兼主教練朱志光指士氣未受太大影響，今場返到聯賽有信心全取3分，繼續穩住榜首優勢。丹恩奴域上場因紀律問題未被列入大軍，「朱Sir」表示這名射手今場或需繼續缺陣，但相信其他球員可以頂替他的位置：「『丹恩』固然好，但足球唔係踢一個人，係踢整隊嘅。上場對東方我哋照咁踢，最終都入咗兩球，入波仲可以透過其他唔同嘅方法。」另外，艾里奧或因傷避戰，幸好羅素可以候命。

南區近期攻力強勁，近兩場狂轟8球，「藍鳥」後衞周緣德（Oliver）直言對手並不容易應付，尤其要小心提防快速反擊：「艾華、簡嘉亨有速度，另外慕沙同史提芬彭利拿又好弗，呢排係咁有波入。我哋唔可以畀佢哋有空位打反擊，一失個波要快啲搶番或者截停。」

【預計雙方正選陣容】

南區

門將：29.謝德謙

後衞：8.李嘉耀 6.基斯 4.川瀨浩太 44.劉學銘 26.陳凱柏

中場：14.何振廷 24.鞠盈智 11.佐佐木周

前鋒：17.慕沙 7.史提芬彭利拿

傑志

門將：86.保羅

後衞：15.羅拔圖 18.周緣德 26.羅素 77.費蘭度

中場：24.顏卓彬 4.查理史葛 10.基爾頓

前鋒：8.伊高沙托尼 33.金信煜 7.明加索夫