【官宣】馬天尼斯提早收咧　曼聯3位中堅齊遭厄運

曼聯正式宣布，上仗歐霸盃8強首回合受傷退下火線嘅中堅利辛度馬天尼斯，因為蹠骨骨折，將會缺陣今季餘下賽事。同場另1位受傷嘅中堅華拉尼亦需要抖數星期，加上哈利馬古尼將於英足盃4強停賽，紅魔鬼想爭奪歐霸盃及英足盃冠軍，恐怕唔樂觀。

曼聯發表聲明指利辛度馬天尼斯嘅腳部蹠骨骨折，今季無法再上陣，但可以喺下季開鑼前傷愈，迎接新球季，球會上下都祝願呢位25歲阿根廷國腳早日康復。

至於同樣喺上仗歐霸盃受傷嘅華拉尼，預料將缺陣數星期，有望下月球季結束前復出，但肯定無緣4月21日凌晨歐霸盃8強次回合作客西維爾，意味曼聯今季餘下大部份賽事將由2位副選中堅哈利馬古尼、域陀連迪路夫合作扼守中路。

屋漏偏逢連夜雨，哈利馬古尼將於4月23日晚英足盃4強對白禮頓停賽，意味屆時只有域陀連迪路夫1位正宗中堅可用，領隊坦哈格排陣肯定好頭痛。

此外，中場主將般奴費南迪斯需於歐霸盃8強次回合要停賽，2位前鋒拉舒福特、阿歷真度加拿祖有傷在身，曼聯殘陣之下，要爭奪歐霸盃及英足盃冠軍，甚至力保英超前4位，都會面臨對重大考驗。