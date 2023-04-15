車仔撻唔着　白禮頓火力猛平手盤好路

英超大戰，唔識入波嘅車路士，主場鬥着晒火嘅白禮頓。車路士連續4場冇波入，下周仲有歐聯8強次回合顧忌，主場都會踢得綁手綁腳，相反白禮頓踢法悅目開放，上場畀球證誤判失分，今場有力反客為主，平手盤絕對要撐白禮頓。（Now 621周六晚10時直播）

車路士雖然有名宿林柏特接手，但首仗對狼隊即吃悶棍輸0比1，之後歐聯8強首回合作客皇馬慘吞兩蛋，表現未見起色。進攻力欠奉問題，季初搞到依家都未搞掂，上場鬥皇馬「林伯」刻意轉陣，收起夏維斯，用史達寧同祖奧菲歷斯打雙箭頭，但仍未能打破0入波嘅尷尬局面。

其實林柏特喺輸畀狼隊之後，已經承認車仔問題嚴重，唔係一朝一夕可以改變到，叫球迷有定心理準備慢慢捱。依家擺在眼前嘅係，球隊要喺聯賽追上去攞歐洲賽入場券唔係唔得，但有一定難度，但下場歐聯主場對皇馬，又唔可以完全放棄，無論球隊上下，都有啲進退失據，肯定影響表現。

白禮頓上仗對熱刺兩遭誤判而輸1比2，非常唔抵，雖然球證之後道歉，但球隊要番啲分好過，呢1分甚至係3分，對現時排第7嘅「海鷗」真係好重要，球隊谷埋一肚火，最好搵狀態低迷嘅車仔洩憤。白禮頓一向攻得，各項賽事近8仗場場有波入，日本國腳三笘薰狀態大勇，有力反客為主。睇番足智彩個讓球盤，今場開平手盤，但「讓球主客和」就係白禮頓「-1」，證明都係睇客隊高啲，今場揀白禮頓無錯。

直播表

周六1:00pm 韓職 水原藍翼 Vs 濟州聯

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周六3:00pm 澳職 中岸水手 Vs 墨爾本城

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周六5:45pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs 墨爾本勝利

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周六7:00pm 德乙 柏達邦 Vs 羅斯托克

on.cc東網

周六7:30pm 英超 阿士東維拉 Vs 紐卡素

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周六7:30pm 英冠 錫菲聯 Vs 卡迪夫城

有線601、661台

周六8:00pm 西甲 維拉利爾 Vs 華拉度列

Now 632

周六9:00pm 意甲 博洛尼亞 Vs AC米蘭

Now 638

周六10:00pm 英超 車路士 Vs 白禮頓

Now 621

周六10:00pm 英超 熱刺 Vs 般尼茅夫

Now 622

周六10:00pm 英超 愛華頓 Vs 富咸

Now 623

周六10:00pm 英超 狼隊 Vs 賓福特

Now 624

周六10:15pm 西甲 畢爾包 Vs 皇家蘇斯達

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周六11:00pm 法甲 雷恩 Vs 蘭斯

Now 639

周日凌晨零時 意甲 拿玻里 Vs 維羅納

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周日0:30am 英超 曼城 Vs 李斯特城

Now 621、611

周日0:30am 西甲 貝迪斯 Vs 愛斯賓奴

Now 632

周日2:30am 德乙 凱沙羅頓 Vs 漢堡

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周日2:45am 意甲 國際米蘭 Vs 蒙沙

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周日2:45am 英冠 布力般流浪 Vs 侯城

有線601、661台、香港開電視77台

周日3:00am 西甲 卡迪斯 Vs 皇家馬德里

Now 632、611

周日3:00am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 朗斯

Now 639

周日8:30am 阿甲 颶風隊 Vs 小阿根廷人

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