31次出戰世錦寫紀錄　奧蘇里雲向8冠進發

桌球壇最高榮譽的世界錦標賽周六在聖殿克魯斯堡劇院展開，上屆盟主「火箭」奧蘇里雲踏上爭取破紀錄「8冠王」之旅成為焦點，但這位47歲傳奇坦言不想被數字困住，希望以輕鬆心態爭取。

奧蘇里雲是今屆世錦賽奪標大熱，他去年已追平了「桌球皇帝」亨特利的奪７屆世界冠軍的紀錄，只要他再下一城就能改寫歷史，這位當今世界「一哥」的衞冕第一擊將於揭幕日面對中國的23歲新星龐俊旭，「當你年長了就更難打。」奧蘇談到自己的揭幕戰:「最困難是保持着精神狀態，當你疲倦時就更難打。」

這將是奧蘇里雲生涯第31次在世錦賽亮相，已打破了「桌球紳士」戴維斯的紀錄（30次），談到紀錄性的問題，他稱:「我不喜歡把數字放在前面，何解要8次?那9次呢！或者10次；我希望可以跨過另一個里程碑，但不是數字。」

今季狀態低迷的奧蘇里雲坦言已經準備就緒，未來兩周都要保持平常心態：「就好似回到2012，奪標後的感覺都像小菊花的清新，希望再次有這個感覺。」

至於4屆世界冠軍兼２號種子的沙比，首圈將面對2019年印度公開賽冠軍斯治；另一個奪標熱門卓林普，首圈將面對2020年打入四強的麥基奧。而今年重返世界前16的中國丁俊暉，首圈將面對伊朗的華法爾上演「亞洲打吡」。桌球世錦賽將於本周六(15日)至5月1日上演，16位種子及最後入圍的16位球壇名將將爭逐今屆王座；首圈將以19局10勝制進行，而次圈至8強則採用25局13勝制，準決賽則是33局17勝制，決賽則以35局18勝制爭逐。