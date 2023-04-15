港超聯　傑志5球輕取冠忠南區

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（15日）前列大戰，冠忠南區於香港仔運動出擊硬撼傑志。結果傑志憑明加索夫梅開二度，加上查理史葛、潘沛軒及米基爾各入一球，以5比0輕取南區，重回勝軌。

今季最後一次於主場出擊的南區，今場門將位置改由戴起隊長臂章的謝德謙把守大關，倒戈的何振廷與鞠盈智坐鎮中場，艾華、慕沙及史提芬彭利拿組成進攻三叉戟；傑志方面，丹恩奴域繼續缺陣，前線派出潘沛軒、伊高沙托尼及明加索夫攻堅，基爾頓、米基爾及查理史葛組成3人中場，羅素復出負責鎮守後防。

傑志今場取得完美開局，2分鐘就靠明加索夫門前建功，早早取得領先優勢。4分鐘後，查理史葛禁區外放冷箭得手，為傑志拉開比數。南區遲遲未能入局，傑志繼續搶攻，28分鐘，伊高沙托尼落地傳中，潘沛門前輕鬆頂入，為「藍鳥」完半場贏到3比0。

換邊後，南區搶回不少攻勢，51分鐘，鞠盈智開出角球，劉學銘後上接應頭槌不中目標。65分鐘，傑志反擊機會，潘沛軒引球推進殺入禁區，可惜射門僅僅偏離目標。4分鐘後，查理史葛交出直線，米基爾趕在出迎謝德謙之前，將皮球笠入網，為傑志再下一城。89分鐘，傑志再有明加索夫接應米基爾頭槌二傳，為球隊攻入埋齋。最終傑志以5比0取勝，今季聯賽兩回合都擊敗南區。