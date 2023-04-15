港超聯　演主場謝幕戰　謝德謙：感受埋最後一刻

冠忠南區於「中銀人壽香港超級聯賽」周六（15日）賽事中，雖然以0比5不敵對手，但賽後的焦點，依然是最後一次為球隊在主場香港運動場披甲的謝德謙。「阿謙」賽前不忘感謝球迷支持，並為即將完結的職業生涯作結，希望享受今季餘下賽事。

今場港超前列大戰，吸引1101名球迷入場觀戰，更於比賽第29分鐘起立鼓掌，向謝德謙致敬。今場戴起隊長臂章，以正選球員身分出戰的「阿謙」拖住一對子女，帶領球隊步出香港運動場，這位在南區效力了8年的門將，也分享到當時感受：「呢個氣氛可能之後唔會再有呢個機會，想感受埋最後一刻；20年（職業生涯）就完，打後嗰幾場，無論有冇得踢都會享受埋。」面對爭冠分子傑志，南區今場5度失守，「阿謙」承認賽前已預計會難踢，但認為在主場謝幕戰以5球落敗，不算遺憾，並已經將目光轉向下周「賽馬會菁英盃」4強戰。

賽後南區向謝德謙送上花束，現場球迷也湧向場邊，希望與「阿謙」合照留念，這位38歲門將來者不拒，他感謝球迷一路以來的支持，同時不忘寄語後輩要繼續努力：「要同球迷講多謝，咁耐時間一直支持，同下一輩講就係要畀心機，無論有冇得踢，任何時間都要認真。」謝德謙以「幸運」兩字來總結20年職業球員生涯：「由我一出道，到今日咁多球迷嚟睇我最後一次喺主場比賽，都可以用幸運嚟形容。」

南區今季征途尚未完結，除了聯賽之外，更有機會爭奪「賽馬會菁英盃」及「足總盃」冠軍，「阿謙」認為比起自己，伍瑋謙更適合在餘下賽事擔正，對於會否希望再次披甲，「阿謙」回應道：「冇球員唔會想踢波，當然球隊行先，如果球隊成績好，有冇得踢唔係問題。」