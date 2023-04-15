英超「雙城記」　曼城大炒格

英超上演「雙城記」，曼城主場迎戰李斯特城。「藍月亮」剛喺歐聯大炒拜仁慕尼黑3蛋，各項賽事9連勝，主場更10連勝，與近9仗1和8負嘅李城形成強烈對比，曼城為追趕榜首阿仙奴，3分志在必得，佢哋近5場都贏對手3球或以上，火力全開，讓兩球、兩球半照捧上盤。（Now 621及611周日凌晨零時30分直播）

曼城歐聯8強晉級在望，雖然下星期仲有次回合，但今場都可以派較強人腳出擊，尤其阿仙奴上周被利物浦逼和後，曼城現時僅落後6分但踢少一場，本月底大戰阿仙奴嘅「6分波」將會係冠軍關鍵戰，喺呢仗前後，曼城都冇失分空間。

「藍月亮」現時只係得菲爾科頓一名傷兵，上仗歐聯，挪威「魔人」艾寧夏蘭特再交出1傳1射，今季各項賽事轟入45球，成為史上單季最多入球英超球員，今場又係呢位挪威鋒霸爭取入球刷數據嘅好機會。賽前更有英國媒體預測，夏蘭特平均90分鐘入1.23球，以此推算佢單喺英超，就可以入到39球，踢足全場更可達到41球，有望打破高爾同舒利亞嘅34球入球紀錄；加埋英足盃及歐聯，如果兩項盃賽都打入決賽可達到60球，踢足全場嘅話甚至去到66球。

另邊廂，李斯特城已跌至19位，護級形勢水深火熱，會方早前同羅渣士解約，今場係看守領隊甸恩史密夫與副手泰利領軍首仗，兩人並無過人之處，至少需一段時間去摸索球隊，暫時對李城幫助有限，作客曼城連死守都有困難，睇怕凶多吉少。