港超聯　理文5比1擊敗香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（15日）尾場，香港U23於將軍澳運動場挑戰理文。最後理文憑艾華頓戴帽，以及黃威和基華尼頓各建一功，5比1擊敗香港U23。

香港U23派出黃浩然及黎皚韜鎮守中路，郭子堦聯同何瀧浩負責派牌，協助袁世傑，宏愷志及何家智製造突擊；至於理文，由陳嘉豪把關，黃威，中村祐人及顏樂楓組成中場鐵三角，艾華頓，基華尼頓和洛迪古斯悉數擔正爭取入球，加維蘭先列後備。

理文開局立即搶攻，6分鐘，艾華頓右路突破，扣過黎皚韜後起腳柱邊出界。3分鐘後，香港U23黃金機會，何家智左路傳中，袁世傑門前射門斜出。15分鐘，中村祐人橫傳，黃威禁區頂勁射，龐焯熙撲到照入，理文先開紀錄。理文之後持續壓前，31分鐘，立花稜也左路橫傳，基華尼頓門前射入，助客隊領先兩球完上半場。

理文換邊後依然控制戰局，先有洛迪古斯接應罰球，頭槌攻門斜出。隨後艾華頓右路接應直線後，推入禁區起腳未能命中目標。67分鐘，徐宏傑禁區內被主隊球員拉跌，艾華頓射入極刑，理文領先至3比0。75分鐘，黃威開出角球，徐宏傑頂中門楣，77分鐘，艾華頓禁區頂附近射地波中柱彈入，1分鐘後，這位射手搶去黎皚韜腳下球後，壓入禁區勁射，大演帽子戲法兼為理文領先至5比0。82分鐘，李樂謙把握列斯奧回傳失誤，門前挑射得手，最終理文贏5比1完場。