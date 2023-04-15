港超聯　晉峰再撼東方求擺脫頽勢

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）尾場賽事，晉峰於青衣運動場主場迎戰東方。為擺脫連場不勝頹勢，晉峰必定搏盡，誓要在主場球迷面前踢出爭氣波；季內交手戰績佔盡上風的東方，則希望照辦煮碗，力爭在積分榜攀上更佳位置。（周日晚上6時開賽）

晉峰上場「賽馬會菁英盃」不敵標準流浪，各項賽事近7場未嘗一勝，總教練何信賢承認球隊表現未符預期，希望經過檢討後能有所改善。今場面對近況出色的東方，「何Sir」承認並不易踢，會先以1分為目標：「逐分逐分嚟先，呢排我哋係有啲患得患失，始終成日贏唔到波，球員信心上難免動搖。其實呢幾場屬於『風流波』，希望年青球員喺無壓力下，盡量表現自己同重拾自信。」陣容方面，鄭璟昊可以候命，惟葉卓文繼續因傷避戰。

東方剛於「賽馬會菁英盃」殺入淘汰賽階段，並即將於4強再遇老對手理文，但主教練盧比度（Chino）指出球隊人腳儲備不算充裕，難以進行大規模輪換，需要小心安排各球員的上陣時間，並強調聯賽的重要性：「希望可以追趕到標準流浪及港會。」東方今季4次面對晉峰都輕鬆取勝，惟Chino提醒球員切勿因此而鬆懈：「之前我哋對晉峰係贏晒，但下場波會點永遠唔會知，任何比賽都有機會輸波，所以球員必須保持贏波決心。」鐘樂安仍有傷在身，今場上陣成疑。