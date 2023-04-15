VVD退化　利物浦搶購20歲天才中堅做接班人

利物浦今季成績大倒退，中堅華基爾雲迪積克(VVD)被指係狀態滑落得最嚴重嘅紅軍主力，英國傳媒指高普計劃今夏收購白禮頓嘅20歲天才中堅高維爾，作為雲迪積克嘅接班人，堵塞防線漏洞。

利物浦上仗英超雖然逼和榜首阿仙奴2比2，但上半場開賽28分鐘失2球，防線主力華基爾雲迪積克表現備受批評，呢位31歲荷蘭國腳近年受到傷患問題困擾，水準明顯走下坡，普遍輿論認為如果利物浦下季想捲土重來，就有必要簽入新中堅。

英國《每日郵報》指高普睇中白禮頓後防新星高維爾，呢位身高1米87嘅英格蘭U21小國腳屬於車路士青訓產品，上季被車仔外借去英冠球隊哈特斯菲爾德，今季被外借去白禮頓，繼續有出色表現。

由於車路士今季大量增兵，為免違反公平財政條例，今夏需要出售多位球員，可能將高維爾賣斷畀其他球隊，利物浦正好可以趁機接貨。據悉曼城都有意簽入高維爾，可見呢位小將的確有料到，紅軍同藍月亮勢必展開一場搶人才大戰。