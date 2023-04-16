曼城打爆李城25分鐘收工　夏蘭特平入球紀錄

勢如破竹嘅曼城周日(16日)凌晨英超再發威，主場出擊用閃電戰3比1打爆李斯特城，同榜首阿仙奴距離拉近至3分，後上封王氣勢凌厲。「藍月亮」今場快刀斬亂麻，頭25分鐘急攻連入3球提早收工，艾寧夏蘭特等主力只踢半場就被換走，但亦無阻佢獨取2球，追平穆罕默德沙拿嘅英超入球紀錄。

曼城周中歐聯大破拜仁慕尼黑後，今場延續超強氣勢，開波5分鐘就由史東斯轟入世界波，13分鐘曼城博到12碼，艾寧夏蘭特操刀建功，25分鐘佢再接應奇雲迪布尼直線乖巧射入，今季英超入球增加至32球，追平英超每季38場時代嘅單季最高入球紀錄，距離舒利亞、高爾保持嘅34球紀錄只差2球(一季42場)。

早早領先3球後曼城提早「收工」，艾寧夏蘭特同史東斯半場已被換走休息，洛迪卡斯簡迪同奇雲迪布尼亦喺下半場早段退下火線。李斯特城趁機會喺75分鐘由伊恩拿祖破蛋，可惜為時已晚，新帥甸恩史密夫接掌李斯特城帥印首仗就輸波而回，仍然排聯賽榜尾2位置。

曼城領隊哥迪奧拿賽後表示：「我希望艾寧夏蘭特破晒所有入球紀錄，因為咁樣代表佢表繼續入好多波，佢同史東斯之前都受傷，有45分鐘休息絕對係好事，我哋要保持爭標機會，唯一可以做嘅就係贏、贏、贏。」曼城踏入2023年後主場11連勝，而佢哋下一次主場出擊，就係月底迎戰阿仙奴嘅「天王山之戰」。