熱刺慘被絕殺　輸波罪人被「欺凌」到喊

足球博彩神器，每日重心提供盡在《彩報》：http:football/

熱刺爭入英超前4受到重大打擊，佢哋周六(15日)主場被般尼茅夫絕殺慘輸2比3，一眾防線「炸彈人」被球迷喪鬧，後備上陣嘅達雲臣山齊士恥辱性踢23分鐘就被換番走，離場嗰陣失望坐喺後備席喊；另一罪人柏度樸路賽後亦關閉社交網，逃避球迷嘅辱罵。

熱刺今場14分鐘由孫興民先開紀錄，但35分鐘有中堅基文迪朗格勒傷出，要由達雲臣山齊士入替，3分鐘後即被般尼茅夫追成平手；51分鐘達雲臣山齊士犯錯被蘇蘭基射入，之後佢每次掂波都被主隊球迷狂噓，結果58分鐘就被調離場。熱刺去到完場前2分鐘由哥爾尼維特遠射追平2比2，以為可以執番1分，點知補時5分鐘被奧亞達拉偷襲得手，輸2比3完場。

熱刺隊長洛里斯賽後批評球迷嘅欺凌行為：「我嘅足球生涯從未見過呢種場面，我戥達雲臣山齊士難過，佢係我隊友兼朋友，佢多年來都努力為球隊而戰，對球會、球迷同球員嚟講，呢個都係一個傷心嘅故事，係足球場上冇人想見到嘅事。」同樣喺今場犯錯失波嘅柏度樸路，賽後將自己IG同Facebook帳號關閉，避免熱刺球迷「洗版」。