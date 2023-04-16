歐聯綜合症　意甲三雄齊失分

今輪意甲狂爆冷門，3大前列勁旅拿玻里、AC米蘭、國際米蘭一齊失分，當中以國米最離譜，主場0比1不敵蒙沙，令對手爆出7.75倍客W。呢3支名牌球隊不約而同出事，相信係留力嚟緊周中歐聯8強次回合生死戰，焗住暫時犧牲聯賽。

榜首拿玻里主場對護級球隊維羅納，僅打和0比0，但仍然領先第2位拉素14分，對爭標影響不大，今仗收到好消息，因傷缺陣3場比賽嘅射手域陀奧森漢後備上陣復出，相信可於周三(19日)凌晨歐聯8強次回合正選披甲，主場鬥AC米蘭。

域陀奧森漢早前養傷之下，拿玻里2次鬥A米，都輸波收場，包括上仗歐聯8強首回合以0比1敗陣，拿玻里有番呢位尼日利亞國腳助陣，大大增添反勝本錢。

至於AC米蘭以副選出擊，開波32秒就失守，戰至上半場後段靠中場普比加入波，作客逼和博洛尼亞1比1。

國際米蘭上仗歐聯8強首回合作客贏賓菲加2比0，但返到意甲卻主場0比1輸畀蒙沙，1.29倍主W大熱倒灶，近5場聯賽只有1和4負，就算教練施蒙尼恩沙基帶領球隊歐聯晉級，恐怕都未必有得留任。