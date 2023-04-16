美斯追平C朗「神紀錄」　傳阿根廷6月訪華

周日(16日)凌晨法甲榜首大戰，巴黎聖日耳門(PSG)主場以3比1擊敗朗斯，球王美斯射入1球，以累積入495球，追平宿敵C朗嘅歐洲5大聯賽最多入波紀錄，今季法甲仲有7輪賽事，相信呢位35歲射手創造新紀錄指日可待，盛傳阿根廷國家隊將於6月訪華，勢必刮起一股美斯旋風。

開賽31分鐘，PSG由域天拿傳畀基利安麥巴比射入打開紀錄，6分鐘後域天拿自己亦入番1球，加上上半場末段，2位巨星合作，麥巴比妙傳畀美斯建功，PSG上半場已領先3球，即使換邊後被判罰12碼，失番1球，都無礙全取3分，PSG繼續排榜首，並拋離朗斯9分，奪冠機會樂觀。

美斯下季仲會唔會效力PSG，仍然係未知之數，但就好大機會喺6月率領阿根廷國家隊訪華，根據阿根廷記者Gustavo Yarroch爆料，阿根廷足協收到中國方面邀請，希望呢支世界盃冠軍可以喺6月到中國踢2場熱身賽，但對手並非國足，而係哥斯達黎加，以及1支南美洲球隊，可能係厄瓜多爾或者哥倫比亞，如果成事，阿根廷足協可以獲得超過100萬美元(約780萬港元)戲金。