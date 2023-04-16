英超早場　阿仙奴強襲韋斯咸

英超冠軍爭逐白熱化，上輪作客利物浦失分嘅「1哥」阿仙奴，今場作客韋斯咸絕對不容再失，球員戰意高昂。幸好「兵工廠」今季打吡戰擁超強成績，5場「倫敦打吡」作客錄得全勝，面對踢完歐霸客戰未回氣嘅韋斯咸贏面甚高，客勝可以放心捧場。（Now 621及611周日晚9時直播）

阿仙奴喺英超7連勝後，上仗作客晏菲路領先2球下，慘被利物浦逼和2比2，痛失爭標關鍵2分。不過阿仙奴整體表現唔差，一對巴西前鋒加比爾捷西斯同加比爾馬天尼利狀態大勇，捷西斯傷愈復出後近2場入3球、馬天尼利就近8場入7球，火力極有保證。

兵工廠踢倫敦打吡特醒

阿仙奴今季踢「倫敦打吡」特別醒神，先後作客橫掃水晶宮、賓福特、車路士、熱刺同富咸，而且5場客勝都能夠保持不失，贏得極具說服力。賽前消息指阿仙奴有前鋒尼基迪亞傷愈復出，攻擊線調動更加靈活，相信可以一舉擊破「錘仔幫」。

韋斯咸依家身處降班漩渦，領隊莫耶斯備受下台壓力，球隊演出亦頗為飄忽，上次喺主場出擊就以1比5慘負紐卡素腳下，而且佢哋周中喺歐協聯作客同真特激戰踢成1比1，休息唔夠72小時就要硬撼阿仙奴，體能上肯定輸蝕，而且又有次回合後顧之憂，阿仙奴客勝值得捧場。

直播表

周日1:00pm 澳職 FC悉尼 Vs 珀斯光輝

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周日3:00pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 西部聯

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周日6:00pm 韓職 FC大邱 Vs FC光州

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周日18:30 意甲 萊切 Vs 森多利亞

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周日7:00pm 法甲 里爾 Vs 蒙彼利埃

Now 639

周日7:30pm 德乙 杜塞爾多夫 Vs 達斯泰特

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周日8:00pm 西甲 基羅納 Vs 艾爾切

Now 632

周日8:30pm 荷甲 禾寧丹 Vs 燕豪芬

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周日9:00pm 英超 韋斯咸 Vs 阿仙奴

Now 621、611

周日9:00pm 意甲 拖連奴 Vs 沙蘭力坦拿

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周日9:00pm 法甲 比斯特 Vs 尼斯

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周日10:15pm 西甲 基達菲 Vs 巴塞隆拿

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周日10:45pm 荷甲 甘堡爾 Vs 飛燕諾

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周日11:05pm 法甲 摩納哥 Vs 羅連安特

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周日11:30pm 英超 諾定咸森林 Vs 曼聯

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周一凌晨零時 意甲 薩斯索羅 Vs 祖雲達斯

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周一凌晨零時 俄超 羅斯托夫 Vs 辛尼特

有線601、661台

周一0:30am 西甲 馬德里體育會 Vs 艾美利亞

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周一2:00am 荷甲 阿積士 Vs 安曼

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周一2:45am 意甲 羅馬 Vs 烏甸尼斯

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周一2:45am 法甲 馬賽 Vs 特魯瓦

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周一3:00am 西甲 華倫西亞 Vs 西維爾

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