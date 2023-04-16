港超聯　和富大埔深水埗狹路相逢

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）頭場於大埔運動場上演地區打吡，和富大埔主場迎戰深水埗。大埔今場有頭號前鋒保連奴缺陣，攻堅重責落在雷仙奴、王力威及鍾偉強等球員身上，謝家榮復任正選為球隊把守大關，與加比爾及佐敦查維斯等鎮守後防；深水埗改由王子聰擔任正選門將，箭頭朱偉鈞與陳灝及隊長羅港威組成進攻三人組，韓援沈云燮繼續坐鎮中場。

和富大埔正選：

94 謝家榮 [GK]

2 佐敦查維斯

4 馮冠鳴

6 羅振庭

7 王力威

9 鍾偉強

10 雷仙奴

26 李家豪 [C]

31 翁煦濤

33 加比爾

67 利馬

深水埗正選：

1 王子聰 [GK]

6 周家樂

8 尼高拉斯

9 羅港威 [C]

12 黎格爾

20 波比

21 陳灝

24 捷西斯

29 朱偉鈞

41 梁星耀

42 沈云燮

和富大埔後備：

63 李瀚灝 [GK]

11 史建威

12 葉凱傑

14 蘇友鈿

17 陳曉鋒

19 趙少維

23 黃子俊

27 黃祖心

30 張力行

37 熊健沂

77 郭縉諾

99 鄭子森

深水埗後備：

28 戴廷匡 [GK]

31 鄔智銘 [GK]

3 史提芬

5 陳靜謙

7 權宰憼

10 劉浩霖

13 鄧港桁

16 張志昊

19 黃天朗

39 鄧子均

95 歐建希

99 奧恩博

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）再上演地區打吡，和富大埔於大埔運動場主場面對深水埗。兩隊上場於「賽馬會菁英盃」交手，深水埗以3比2險勝，今場回歸聯賽戰線，當然力爭再下一成；至於大埔主場出擊下，勢必希望報回上場敗辱，激戰可期。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）

大埔上場重回勝軌，於「賽馬會菁英盃」以2比0擊敗港會，球隊聯賽征途進入最後直路，主教練李恆滙表示希望在餘下3場力爭全勝，包括今場面對深水埗：「對手季中增兵之後，實力肯定係好咗，今場形勢會係55波。」本月初大埔曾於「賽馬會菁英盃」不敵深水埗，「滙Sir」認為當時兩隊未有派出所有主力，不能作準，惟他提到頭號射手保連奴有傷在身，今場或須避戰。

首循環交手大埔曾以4比0輕取深水埗，惟後防主力李家豪認為今場難度肯定更大：「季初對手狀態欠佳，但現時已經好有隊型，呢場絕對唔會好似當時咁輕鬆。」大埔於3月國際賽期前踢出爭氣波，聯賽擊敗前列勁旅傑志，李家豪就認為球隊在近期聯賽表現有起色，有信心可以延續佳態。

深水埗剛於「賽馬會菁英盃」擊敗大埔，但助教鄧冠研坦言對手上場派出4名U22球員，明顯有所留力，今場戰況相信會屬另一回事：「上場應付大埔兩邊傳中、角球同罰球，都做得唔太好，贏波係有啲幸運，今場要多加提防對方首席射手保連奴。」「鄧Sir」又透露杜國榆已經離隊，對球隊防守有很大影響，預計黎格爾將繼續客串中堅，今場目標有分落袋。除此之外，主教練郭嘉諾因病今場或無法親自領軍。

翼鋒尼高拉斯上場有份入球，他表示感覺良好，並有助提升個人自信，今場會繼續竭盡全力幫助球隊，但相信再遇大埔必定難踢：「對手今場一定強陣出擊，幾名外援都會擔正，佢哋今季表現好好；不過我哋賽前已經做足準備，絕對有力抗衡。」