比堤：森林主場硬淨可困紅魔

今場賽事對雙方都十分重要，諾定咸森林需要贏波搶分護級，而曼聯則希望可以全取3分保住前4位置。諾定咸森林最近表現嚴重下滑，近9場聯賽只錄得1勝。然而，他們主場戰績不錯，近4場主場比賽當中有3場取得和局，當中對手更包括曼城在內。

比蘭莊臣毫無疑問是隊中的星級球員，他很快便能夠適應英超賽場，令我留下深刻印象。他在禁區內及附近位置表現醒神，能夠快速地作出反應，把握力也相當好，所以他絕對可以令曼聯一眾守衛疲於奔命。如果傑斯韋治及丹尼路交出好表現的話，我認為主隊的前線主進攻上有可能取得一些甜頭。

曼聯除了被利物浦及紐卡素擊敗之外，近幾個月的表現十分好。拉舒福特今仗將會因傷缺陣，縱使如此，我依然認為他們的進攻火力相當強大。查頓辛祖得到越來越多的上陣時間，而安東尼馬菲奧斯也重拾佳態，所以兩翼側擊相當之具威脅，而沙比薩最近經常上前助攻，交出極之有效率的表現。他是一個絕佳的借用收購，曼聯球迷也看來相當滿意。

另一好消息是基斯甸艾歷臣已傷癒復出，他的創造力將會是球隊今季能否在今季最後兩個月取得好成績的關鍵。整體而言，雖然紅魔各方面都相當正面，但我睇好諾定咸森林可以於主場取得和局收場。