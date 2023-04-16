港超聯　前4關鍵戰　港會恭候標準流浪

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）上演中游大戰，港會於主場香港足球會足球場迎戰標準流浪。港會今場由菲杜化及杜國樑鎮守中路，溫俊聯同莊馬仕掃蕩中場，為泰亞高，羅賓士高及李小恆輸送彈藥，原本擔正的福保羅賽前受傷，由基奧頂上；流浪方面，梁興傑把守大門，神田夢實，林嘉緯和林衍廷組成中場鐵三角，祖連奴及伊巴謙擔正爭取入球，余在言和劉智樂先列後備。（on.cc東網周日下午4時30分直播）

港會正選：

1 費查 ［GK］

4 杜國樑

7 羅賓士高

16 溫俊

18 積施利

19 李小恆

20 蕭嘉明

25 基奧

28 莊馬仕

88 菲杜化 ［C］

91 泰亞高

標準流浪正選：

11 梁興傑 ［GK］

4 金旻奎

6 朴鍾範

10 林嘉緯 ［C］

12 盧均宜

16 林衍廷

19 姚浩明

21 伊巴謙

44 神田夢實

55 基藍馬

90 祖連奴

港會後備：

21 馮朗軒 ［GK］

6 亞當貝利

11 中村俊輔

12 周子謙

14 吳子聰

17 汪雙財

23 布斯彼

26 里奧

31 余毅行

標準流浪後備：

1 盧兆崎 ［GK］

2 楊學敏

5 林遼太

7 劉智樂

9 林學曦

14 余在言

17 龍梓軒

18 楊迪麟

22 陳耀祖

23 謝偉俊

29 呂卓芹

94 韋健豪

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）上演前列大戰，港會於香港足球會足球場擺下擂台，主場硬撼標準流浪。港會賽前排第5，但僅落後第4位的流浪1分，今場於「地獄主場」出擊下，定必全力爭勝；不過流浪近況出色，挾着各頂賽事4連勝的氣勢，絕對有力一戰！（on.cc東網周日下午4時30分直播）

港會上場「賽馬會菁英盃」在不少主力缺陣下不敵和富大埔，主教練東尼咸美頓（Tony）透露菲杜化、福保羅及溫俊等主力今場歸隊，盼能與流浪有力一戰。此外，Tony相信流浪為爭取較佳聯賽排名，今場勢全力出擊，不會因緊接上演的「賽馬會菁英盃」4強而有後顧，預期會陷入苦戰：「流浪前中後實力都有咁上下，有能力打贏任何1支球隊，希望球員集中精神迎接挑戰，要相信自己可以為對手帶嚟麻煩。」

前鋒里奧早前養傷多時，到上場才回歸大軍名單，他盼望今場能夠上陣，為港會搏殺。球隊首循環作客1球小勝流浪，但里奧強調比賽要逐場計：「流浪下半季多咗幾個新球員之後表現好咗，所以首循環嘅戰果唔可以作準，睇吓今場可唔可以都有分落袋。」

標準流浪剛在「賽馬會菁英盃」順利晉級，踢完今場聯賽3日後便出戰對冠忠南區的4強大戰，但教練黃展鴻指球隊聯賽目標前4，因此今場不會留力，尤其在基藍馬刑滿復出下，將會強陣出擊。作客港會的「地獄主場」，「大眼仔」承認相當難踢，提醒球員要保持耐性：「用多啲控傳去撕破佢哋密集，唔好一吓就大腳，要慢慢引佢哋出嚟。不過都驚對方反擊，可能我哋會等下半場佢哋體能下降先再搶攻。」值得一提，流浪日前公布青訓教練潘文俊兼任主教練一職。

流浪近兩仗狂轟11球，陣中首席射手祖連奴（Junior）直言與一眾中、前場隊友默契愈來愈好，今場有信心報回首循環落敗之仇；同時Junior又對新加盟的前鋒伊巴謙讚不絕口：「佢身型高大又有速度，可以勝任中鋒同翼鋒，間唔中同佢換位踢，令我喺場上踢得更舒服。」