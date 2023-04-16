港超聯　和富大埔深水埗互交白卷

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）頭場於大埔運動場上演地區打吡，和富大埔主場迎戰深水埗。結果雙方鬥足全場都未能打破僵局，以0比0握手言和，各得1分。

大埔今場有頭號前鋒保連奴缺陣，攻堅重責落在雷仙奴、王力威及鍾偉強等球員身上，謝家榮復任正選為球隊把守大關，與加比爾及佐敦查維斯等鎮守後防；深水埗改由王子聰擔任正選門將，箭頭朱偉鈞與陳灝及隊長羅港威組成進攻三人組，韓援沈云燮繼續坐鎮中場。

地頭出擊的大埔主動出擊，3分鐘，先有李家豪斬角球，加比爾接應頭槌頂高，被王子聰接實。11分鐘利馬交出直線，王力威的笠射偏離目標。2分鐘後輪到深水埗發圍，朱偉鈞接應陳灝直線，殺入禁區推大位起腳，被謝家榮一抱入懷。雙方半場互無紀錄。

換邊後，深水埗率先換入陳靜謙，大埔及後也派出鄭子森及黃子俊等後備兵。69分鐘，鄭子森「K角位」附近起腳僅僅高出。81分，李家豪禁區外推順勁射，被王子聰撲出底線。3分鐘後，後備入替的權宰憼禁區頂突破後起腳省到人，另一位後備兵鄧子均補射就偏離目標。結果雙方全場互無紀錄，以0比0打成平手。

主場出擊的大埔，今場僅與對手互交白卷，賽後主教練李恆滙指對球隊表現並不滿意：「無錯今場好似主導咗形勢，同有啲埋門，但就係差最後個腳。無咗保連奴，班華人球員踢得好普通。」對於大埔來季去向未明，「滙Sir」則表示目前仍然未知之數：「呢刻仲未答到你，都係等指示，但如果唔搞係可惜嘅。好似謝家榮入到香港隊，老實講我覺得係大埔幫佢，因為佢本身係無班落。另外再踢落去，我覺得大埔仲有多一至兩個華人球員，可以入選。」

深水埗繼上場「賽馬會菁英盃」擊敗大埔後，今場再與對手踢成平手，助教鄧冠研認為球隊近期表現有所改善：「見到球員防守紀律性同態度一直進步緊，個個喺場上都搏盡，完咗場全部好攰攤晒喺到，絕對係佢哋努力嘅成果。」主教練郭嘉諾因病未能親自領軍，「鄧Sir」指下場「嘉諾Sir」應該能夠重返大軍。