WTT冠軍賽抽籤　杜凱琹首圈撼陳夢

由世界乒乓球職業大聯盟(WTT)及銀河娛樂集團主辦、澳門乒乓總會協辦的「WTT 澳門冠軍賽2023」將於4月17日至23日一連7日假塔石體育館舉行，周日(15日)進行抽籤儀式。

抽籤儀式上，世界乒乓球職業大聯盟(WTT)董事會主席、國際乒聯第一副主席、中國乒協主席劉國梁與國際乒聯集團首席執行官、世界乒乓球職業大聯盟(WTT)董事史蒂夫丹頓均發來視頻支持。

賽事雲集世界排名前32名男、女子單打，包括中國樊振東、馬龍、王楚欽、梁靖崑、孫穎莎、陳夢、王曼昱、王藝迪，日本的張本智和、宇田幸矢、伊藤美誠、早田希娜及石川佳純，瑞典的特魯斯莫雷加德、巴西的雨果卡爾德拉諾、德國邱黨及迪米特里奧恰洛夫，以及中國香港杜凱琹及黃鎮廷等，4月17日、18日及19日第一節將進行各項目的32強對壘，男、女子單打決賽將於4月23日舉行。

經抽籤後，其中男子單打世界排名第一的樊振東將對德國帕特里克弗朗西斯卡，而馬龍將對尼日利亞的夸德里阿魯納，衛冕的王楚欽則迎戰克羅地亞的安德烈加奇尼。

女單方面，中國的孫穎莎及陳夢將分別迎戰捷克哈娜馬特洛娃及中國香港杜凱琹，而陳幸同會對羅馬尼亞伯納黛特施佐科斯，日本的伊藤美誠與石川佳純將分別面對羅馬尼亞伊麗莎貝塔薩馬拉及德國尼娜米特蘭姆。