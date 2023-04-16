卡斯米路復出　曼聯讓得起森林

周日(16日)晚英超尾場，諾定咸森林主場迎戰曼聯。雙方各有目的搶分，森林要護級，「紅魔鬼」就要保前4，雖然森林主場經常踢高一班波，但近期狀態麻麻，近5仗只得1和4負，加上今季3次對碰，曼聯全部都贏2球或以上，今場作客讓半一照捧上盤。(Now 621及611周日晚11點30分直播)

諾定咸森林近期表現嚴重走樣，上仗0比2不敵阿士東維拉後，近9場聯賽只錄得1勝，包括近5場輸4場，依家跌落18位降班區，未計今輪賽事，只領先尾二嘅李斯特城同包尾嘅修咸頓2分同4分，目前護級形勢惡劣，必須搶分自救，無奈球隊狀態低迷，並無搶分本錢，翻身乏力。

曼聯啱啱喺歐霸8強首回合，領先2球嘅大好形勢下，被西維爾逼和2比2，雖然一對中堅華拉尼同利辛度馬天尼斯傷出今場缺陣，但卡斯米路停賽後復出，可以加強中場掃蕩，加上基斯甸艾歷臣亦傷愈，中場調配更有靈活性。

今季3度交手全勝

紅魔鬼領隊坦哈格最近解放咗安東尼馬菲奧斯及查頓辛祖，兩翼側擊相當具威脅，尤其查頓辛祖回復番以前喺多蒙特嘅活力同信心，對曼聯絕對係好事，而且曼聯一向食住諾定咸森林，近8次交手全部贏晒，雖然部分賽績歷史久遠，即使集中睇番今季3次碰頭都夠信心，早前英聯盃4強曼聯兩回合合計曾大勝森林5比0，聯賽首循環亦淨勝3粒，今仗乘勇出擊，上盤絕對玩得過。