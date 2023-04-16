港超聯　東方作客3球搞掂晉峰

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）尾場賽事，晉峰於青衣運動場主場迎戰東方。東方下半場雖然有簡古爾領紅被逐，但仍憑巴杜姆梅開二度，加上高素巴耶夫的頭槌，以3比0輕取晉峰，全取3分後壓過港會升上第5位。

力爭擺脫連敗的晉峰，今場強陣出擊，葉卓文、鄭璟昊復出鎮守後防，卡爾特納、列卡度在中場掃蕩，入球重任落在羅拔奧度、費利浦薩身上。東方由馬高斯、高素巴耶夫扼守中路，蔡立靖在中場派牌，前線三叉戟為孫銘謙、簡古爾及巴杜姆。

兩隊今場開賽慢熱，直至12分鐘才出現首腳埋門，但晉峰前鋒羅拔奧度禁區內起腳，被門將葉鴻輝接實。東方之後反客為主，24分鐘蔡立靖開出角球，馬高斯頭槌未能命中目標。6分鐘後東方率先打開記錄，巴杜姆禁區內無人看管下輕鬆射入。落後的晉峰35分鐘差點追平，林樂勤左路傳中，但陳肇鈞門前撞射高出，半場東方領先1球。

易邊後東方換入黃皓雋，但「粉紅軍團」繼續主動搶攻，49分鐘陳肇鈞橫傳，林樂勤後上射門被葉鴻輝橫身接實。不過東方始終把捱力較佳，56分鐘高素巴耶夫接應黃皓雋角球前柱頂入，領先至2比0。6分鐘後巴杜姆於禁區內混戰中快腳射入，東方擴大領先優勢至3球。

東方之後未有放軟手腳，75分鐘巴杜姆罰球直射中楣，簡古爾頭槌又無功而還。不過簡古爾之後與曾仲楠發生衝突，球證更指前者蓄意撞跌對方，直接向他出示紅牌，東方需要打少一人。比賽尾段晉峰狂攻未果，最終維持以0比3不敵東方，各項賽事錄得8場不勝。

晉峰今場3球不敵東方，但總教練何信賢認為球隊演出不差，在進攻上亦十分流暢，只可惜把握力不足，導致最終未能取得入波。「粉紅兵團」煞科戰成功邀請「樂天女孩」任表演嘉賓，「何Sir」希望可藉此令球市更興旺：「我初頭都膽粗粗，因為老闆本身都唔知。其實我想喺職業層面製造多啲聲音，除咗球隊成績之外，都可以令球市不斷進步，吸引另類球迷入場睇波，呢個係第一步，希望其他球隊都可以參考呢個方法。」